Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Akşehir ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, kahvehaneye yaptığı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen M.B, R.B, C.T, H.B. ve M.A. ile işyeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

