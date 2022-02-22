YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

22.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Akşehir ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, kahvehaneye yaptığı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen M.B, R.B, C.T, H.B. ve M.A. ile işyeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk hekimlerin geliştirdiği cihaz migren hastalarının hizmetine sunulduTürk hekimlerin geliştirdiği cihaz migren hastalarının hizmetine sunuldu
Dağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulunduDağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulundu
Adana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiasıAdana'da otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
13:09
İkindi
16:13
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.