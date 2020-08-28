Konya'da kamu kurumları ve iş insanlarını dolandırdığı iddia edilen çete çökertildi

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda kamu kurumları ile iş insanlarını yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen, aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 16 kişilik çete çökertildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının, telefonla arayarak kendisini "Konya Valisi" olarak tanıtan kişiden hesabına yardım için para istemesinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakın takibe alan polis, 4 ay süren çalışmanın ardından 26 Ağustos'ta İstanbul, Kocaeli ve Konya'daki 17 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 16 kişiyi yakaladı.

- Çetenin dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi

Şüphelilerin, mağdurlara kendilerini "vali özel kalem müdürü" olarak tanıttıkları, daha inandırıcı olması için "Vali beye bağlıyorum." diyerek çetenin elebaşı olduğu öne sürülen H.A. ile görüştürdükleri belirlendi.

Zanlıların, kamu kurumlarını da "Valilik olarak engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız." diyerek dolandırdıkları tespit edildi.