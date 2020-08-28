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Konya'da kamu kurumları ve iş insanlarını dolandırdığı iddia edilen çete çökertildi

KONYA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda kamu kurumları ile iş insanlarını yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen, aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 16 kişilik çete çökertildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının, telefonla arayarak kendisini "Konya Valisi" olarak tanıtan kişiden hesabına yardım için para istemesinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakın takibe alan polis, 4 ay süren çalışmanın ardından 26 Ağustos'ta İstanbul, Kocaeli ve Konya'daki 17 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 16 kişiyi yakaladı.

- Çetenin dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi

Şüphelilerin, mağdurlara kendilerini "vali özel kalem müdürü" olarak tanıttıkları, daha inandırıcı olması için "Vali beye bağlıyorum." diyerek çetenin elebaşı olduğu öne sürülen H.A. ile görüştürdükleri belirlendi.

Zanlıların, kamu kurumlarını da "Valilik olarak engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız." diyerek dolandırdıkları tespit edildi.

H.A'nın, bir tapu müdürünü aradığı, "Ben valiyim, bu arkadaşımızın işlemlerini ivedilikle halledelim." dediği ve o sırada tapu müdürlüğündeki iş insanını güvenini kazanarak dolandırdığı öne sürüldü.

- Kararnameleri ve iş insanlarının taziye ilanlarını takibe almışlar

Valiler kararnamelerini takip ederek vali atandıktan hemen sonra iş insanlarını arayan zanlıların tuzağına çok sayıda mağdurun düştüğü, aralarında Uzman Çavuş İ.A'nın da bulunduğu öne sürülen bazı şüphelilerin de iş insanlarının gazetelerdeki taziye ilanlarından yola çıkarak zengin kişileri kurban seçtikleri belirlendi.

22 ilde aynı yöntemi kullanan çetenin, 1 milyon lira civarında suç geliri elde ettiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolü için Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Bu sırada, zanlılardan H.A, bir basın mensubunun "Kendinizi vali olarak tanıtırken size inandılar mı?" sorusuna "Mecbur inanacaklar." diye cevap verdi.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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