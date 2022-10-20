Konya'da kamyonet ve elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da, kamyonet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Selçuklu Garı otoparkında, kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı parçalatmak için götürdükleri Ketenciler Sanayisi'nde M.U. ve A.İ'yi kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Camisi önünde elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili de E.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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