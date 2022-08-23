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Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

23.08.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

F.A. idaresinde 35 AP 2282 plakalı kamyonet, Ereğli-Halkapınar kara yolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.

Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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