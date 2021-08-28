Konya'da kamyonetin tırla çarpıştığı kazada ölen aynı aileden 6 kişi Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi Kayseri'de toprağa verildi.

Otopsi işlemleri Konya'da tamamlanan 6 kişinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gönderildi.

İlçedeki Camii Kebir'de öğlen vakti kılınan cenaze namazına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler Kavacık Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

İsmail Y. yönetimindeki kamonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonete çarpmıştı. Kazada sürücü ile baba Mesut ve anne Fatma Ocak ile çocukları Asude, Fatih Ocak ve teyzeleri Feyzanur Kafa yaşamını yitirmişti.

Ocak ailesinin, eğitimini sürdürecek oğulları Fatih Ocak'a kalacak yer bakmak için Konya'ya gittikleri anlaşılmıştı.



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