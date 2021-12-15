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Konya'da kara yolunda traktör römorkunu çeken kamyonetin sürücüsüne ceza

15.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kara yolunda traktör römorkunu çeken kamyonetin sürücüsüne ceza

Konya'da, kara yolunda arkasına bağlanan traktör römorkunu çekerken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların videosu sosyal medyada paylaşılan kamyonetin sürücüsüne 1090 lira para cezası uygulandı.

Beyşehir-Isparta kara yolunda akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonetin, reflektörsüz traktör römorku çektiği, arkasındaki bir aracın içerisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri ihbar kabul edip harekete geçen trafik ekipleri, aracın plakasını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden (KGYS) tespit etti.

Kamyonet sürücüsüne, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "ışık donanımı bulundurmamak" ve "çeken ve çekilen araçların gerekli şartları ve tedbirleri almadan araç çekmesi" maddelerinden işlem yapılarak toplamda 1090 lira para cezası uygulandı.

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