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Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi

KONYA HABERLERİ  | 05.12.2020 09:35 | Son Güncelleme

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel (20) evde hareketsiz yatarken bulundu.

Sabaha karşı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Işıklı, İçöz ve Temel'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından 3 kişinin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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