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Konya'da kargo aracında kaçak 3 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

14.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kargo aracında kaçak 3 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

Konya'da kargo aracında kaçak 3 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

Konya'da 3 milyon 350 bin makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktasında, bir kargo şirketine ait kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 3 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Kamyondaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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