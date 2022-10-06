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Konya'da karısını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

06.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da karısını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla öldürüp kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eşi Nuriye Ü'yü öldürdüğü, kayınpederi Abdullah A, kayınvalidesi Raziye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ahmet Rufai Ü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, önceki beyanlarını tekrarlayarak tahliyesini istedi.

- "Anne benim can güvenliğim yok"

Maktul Nuriye Ü'nün annesi Raziye A. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olaydan önceki gün kızıyla telefon görüşmesi yaptığını anlatan Raziye A, "Kızım Nuriye tartıştıklarını söyledi. 'Anne benim can güvenliğim yok. Beni tehdit ediyor, banyoya bağlıyor ve işkence ediyor' dedi. Sanık kızımı 'Annenin evine gidersen anneni, babanı, kardeşini vururum' diye tehdit etmiş." ifadesini kullandı.

Nuriye Ü'nün ağabeyi Mustafa A. da olay günü 12.00 gibi kız kardeşinin kendisini aradığını, "Beni buradan götür" dediğini belirtti.

Bunun üzerine 17.00'de işten çıkıp kız kardeşini almaya karar verdiğini aktaran Mustafa A, "Saat 13.30'da kız kardeşim beni tekrar aradı, 'Eşimle tartıştım. Babamlara gidiyorum. Beni oradan al' dedi. Daha sonra ben daha kız kardeşimi almaya gitmeden bu olayın meydana geldiğini öğrendim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de eşi Ahmet Rufai Ü. (33) ile tartışan Nuriye Ü. babasının evine gitmişti. Ahmet Rufai Ü, tabancayla eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Raziye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) yaralamış, Nuriye Ü. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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