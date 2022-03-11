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Konya'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

11.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valiliği Koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde oluşturulan çalışma grupları, olumsuzluklara karşı hazır bekliyor - Karla mücadele için görevlendirilen 6 bin 36 personel ve 1970 araç çalışmalarına devam ediyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilenirken, karla mücadele çalışmaları da Valilik koordinasyonunda sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde oluşturulan çalışma grupları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Karla mücadele için oluşturulan 13 çalışma grubu, 6 bin 36 personel ve 1970 araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne ulaşan 292 vakadan 260'ının sonuçlandırıldığı, 32 çağrıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

- Yolda mahsur kalanlara yiyecek dağıtıldı

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken Kızılay ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldı. Beslenme Çalışma Grubu tarafından, yollarda mahsur kalanlara kumanya ve çorba dağıtımı devam ediyor.

Karın etkili olduğu Ilgın ilçesinde, Çiğil Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Ilgın-Derbent kara yolu Alaçayır mevkisinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Konya-Ankara kara yolunda ise Altınekin ilçesinde, yolda kalan 2 araca jandarma ekiplerince yardım edilerek, araçta bulunan vatandaşların nakli sağlandı.

Öte yandan, Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) ise 77 araç ve 283 personelle enerjideki olumsuzluklara karşı müdahale ediyor.

Hava koşulları nedeniyle arızalanan enerji hatlarına müdahale edildi.

- Haberleşme ağının kesilmemesi için çalışmalar sürüyor

Haberleşmede yaşanan sorunlara karşı ise Haberleşme Çalışma Grubu tarafından 751 personel ve 160 araçla çalışma yürütülüyor.

Haberleşme kesintilerinin tamamının enerji kaynaklı olduğu, Türk Telekom İl Müdürlüğü koordinesinde ulaşım sağlanabilen sahalara önem derecesine göre mobil jeneratör kurularak, haberleşmenin devamlılığı sağlanmaya çalışıldığı, Konya Havalimanının ise faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve kolluk birimlerince, yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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