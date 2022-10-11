YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

11.10.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tüfekle oynadığı sırada bir arkadaşının ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, evinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikte bisiklet tamir ederken tüfekle oynamaya başlayan M.F.A'nın (15) kazara tetiğe basması sonucu arkadaşı M.K. (16) yaralanmış, C.T. (14) yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan M.F.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

C.T'nin cenazesi, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zengen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da "Evreni Anlama Sanatı: Temel Bilimler Kongresi" başladıKonya'da "Evreni Anlama Sanatı: Temel Bilimler Kongresi" başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde:
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyorKadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ereğli çocuk

Konya Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:42
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:42
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.