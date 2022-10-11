Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tüfekle oynadığı sırada bir arkadaşının ölümüne, bir diğerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.
Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, evinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikte bisiklet tamir ederken tüfekle oynamaya başlayan M.F.A'nın (15) kazara tetiğe basması sonucu arkadaşı M.K. (16) yaralanmış, C.T. (14) yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan M.F.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
C.T'nin cenazesi, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zengen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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