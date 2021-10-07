YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

07.10.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasına ait, işletmeye yaklaşık 150 metre mesafede kurulu bulunan ve içerisinde kimyasal boya olan çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, fabrika sahiplerinden İbrahim Sarıibiş (31) ile Şaban Toptaş (37) yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Toptaş, Konya'ya sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandıKonya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya

Konya Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Saray Eczanesi
Karatay
Şehir Eczanesi
Karatay
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.