YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

12.09.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Binkonutlar mahallesi Başkaya sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın alt katında oturan Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla üst katta oturan Musa G'ye tepki gösterdi.

İki komşu arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine Mehmet B, Musa G'yi sol göğüs ve kolundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Musa G, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki komşunun daha önce de aynı konudan tartışma yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandıKonya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı
Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldüAksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü
Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandıTekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:22
Öğle
12:52
İkindi
16:24
Akşam
19:11
Yatsı
20:28
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.