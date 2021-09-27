Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki kişi yaralandı.

Avdancık Mahallesi'nde oturan Mustafa Göner, bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz köpeği kovalamak istedi.

Köpeğin saldırmasıyla ahıra kaçan Göner, kapıyı kapatamayınca el ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göner, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Mustafa Göner'in yakını, "Köpek önce tavuklara ardından da Mustafa amcaya saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Amcamı hastaneye getirdik." diye konuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz