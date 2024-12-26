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Konya'da koruma altındaki Selçuklu mezarında mezar taşları restore ediliyor

AA AA
26.12.2024 11:23
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Konya'da Selçuklu dönemine ait çok sayıda türbe ve hankahın (tekke) bulunduğu Musalla Mezarlığı'nda, mezar taşlarının restorasyonu gerçekleştiriliyor.

Konya'da koruma altındaki Selçuklu mezarında mezar taşları restore ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın binlerce yıllık geçmişiyle kadim şehir olduğuna değinerek, önemli değerleri gelecek kuşaklara aktarmak adına üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Musalla Mezarlığı'nın Konya'nın en eski ve en büyük mezarlıklarından biri olarak geçmişten bugüne ulaştığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle mezarlık içindeki bir alanda çok sayıda şehit mezarı ve Türkiye Selçuklu döneminden hankahlar bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Selçuklu Dönemi'nin ve İslam dünyasının en büyük mantıkçılarından olan Kadı Siraceddin Urmevi'nin hem türbesi hem de 'Sirac Bağı' olarak isimlendirilen bahçesi de burada bulunuyor. Bunların yanı sıra Evhaüddin Kirmani, Şeyh Halili, Şeyh Şücaeddin gibi Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli türbeler ve etraflarında mezar taşları da yer alıyor. Musalla Mezarlığı içindeki bu alan, Ahlat'tan sonraki en önemli Türkiye Selçuklu mezarlıklarının başında geliyor."

Altay, Musalla Mezarlığı'nın 1988'de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca tescillenerek koruma altına alındığını hatırlatarak, "Musalla Mezarlığı'ndaki şehitlikte yıllar içinde aşınan mezar taşlarını restore ederek yeniden gün yüzüne çıkartacak önemli çalışma başlattık. Musalla Mezarlığı'ndaki bu tarihi alanın manevi değeri Türk-İslam tarihi açısından çok önemli. Böyle mekanlar, milletimizin geçmişte ödediği bedelleri ve bu toprakların kıymetini anlamamız açısından eşsiz birer hatırlatıcıdır. Bu mirası koruyarak şehrimize ve tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Konya restore

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