YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

KONYA HABERLERİ  | 11.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 683 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri, 7-11 Aralık'taki kontrolleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 530, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 153 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği 5 iş yerinin sorumluları hakkında adli işlem başlatılarak iş yerlerinin faaliyetten men edildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Elif Eczanesi
Karatay
Hakan Eczanesi
Karatay
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Özge Eczanesi
Selcuklu
Tütüncü Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.