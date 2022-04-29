Konya'da kozmetik ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da sanayi bölgesinde, kozmetik ürünlerin üretildiği bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuklu ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünlerin üretildiği bir fabrikada, alkol tankerinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, fabrikada büyük hasar oluştu.
Fabrikanın, akşam saatlerinde kapalı olması dolayısıyla ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.
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