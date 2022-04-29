YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kozmetik ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da kozmetik ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü

29.04.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kozmetik ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da sanayi bölgesinde, kozmetik ürünlerin üretildiği bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuklu ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünlerin üretildiği bir fabrikada, alkol tankerinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrikanın, akşam saatlerinde kapalı olması dolayısıyla ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya

Konya Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:50
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:45
Yatsı
21:10
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.