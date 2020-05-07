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Konya'da kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Konya'da kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 42 bin 825 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın terasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, terasta kumar oynayan ev sahibi E.A. ile 9 kişiyi yakaladı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı suçlamasıyla adli işlem başlatılan E.A'ya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

Evde kumar oynayan 9 şüpheliye de Kabahatlar Kanunu uyarınca kişi başı 1225'er lira olmak üzere 11 bin 25 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, zanlılara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere 28 bin 620 lira ceza uygulandı.

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