Konya'da kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlı, kadın kıyafetiyle yakalandı

Konya'da, kuyumcunun otomobilinden, içerisinde 550 bin lira olan çantayı alıp, saklandıkları evden kadın kıyafetiyle çıkarak kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Kentte kuyumculuk yapan Alifat Yeşilırmak, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki bir otoparkta aracına bindiği sırada kendisine yaklaşan zanlı para istedi.

Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise içerisinde 550 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler, kaçan zanlıların bir süre peşinden koştu fakat yakalayamadı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Araştırmalar devam ederken bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polisin dikkatini çekti. Ekipler tarafından durdurulan kişinin kadın değil, zanlılardan Burak K. (21) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli gözaltına alındıktan bir süre sonra apartmandan inen Suriye uyruklu Khaled Abo Tabıkh'da (24) da para dolu çantayla yakalandı.