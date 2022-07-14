YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'da mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

14.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden birini tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Fetih Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine olan yerine giden mahalle bekçilerinden biri, olaya müdahale sırasında tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Bekçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ç. (23), polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, hakimlikçe kasten öldürmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandıKonya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğuTekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
Konya fetih mahallesi

Konya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.