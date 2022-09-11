Konya'da mesai arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı mesai arkadaşını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül'de aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i vurarak öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, alınan ifadeler ve eşkal bilgileri doğrultusunda kimliğini belirlediği şüpheli T.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kavgaya, aynı iş yerinde çalışan iki arkadaşın birbirine küfür ve hakaret etmesinin sebep olduğu, şüphelinin ise daha önce hırsızlık, yaralama gibi suçlardan 18 kaydının bulunduğu öğrenildi.
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