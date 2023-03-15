YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

15.03.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 285 gram eroin ile aracın farklı yerlerine saklanmış 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki Hüseyin G. ile eşi Gurbet G, Orhan S, Şafak K, Zekiye B. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyorTürkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyor
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu

Konya Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
13:04
İkindi
16:25
Akşam
19:03
Yatsı
20:18
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.