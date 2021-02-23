Konya'da miras yüzünden ağabeyini öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Konya'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Uyar ile taraf avukatları katıldı.

Adnan Uyar'ın avukatı, sanık ve maktul arasında geçimsizlik olduğunu, sanığın olay öncesi maktul tarafından sık sık tehdit edildiğini savunarak, müvekkilinin söz konusu suçu korku ve panik altında işlediği gerekçesiyle tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İddia makamı, tekrarladığı mütalaasında, sanık Adnan Uyar'ın, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, tüm dosya kapsamı, deliller ve tanık beyanlarının, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerekli kıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Uyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıla düşürülmesine karar verdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta, 6 Ağustos 2020'de, miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan Aziz Uyar (32) yaşamını yitirmiş, kaçan Adnan Uyar ayçiçeği tarlasında saklanırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

