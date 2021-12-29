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Konya'da müstakil evdeki patlamada bir kişi yaralandı

29.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da müstakil evdeki patlamada bir kişi yaralandı

Konya'da müstakil evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemir Sokak'ta, Abdulvahap Taş'a (33) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın şiddetiyle duvarı yıkılan evden Taş'ın eşi Medine Taş (35) yaralı olarak çıkarıldı. Evde bulunan 8 çocuk ise yara almadan kurtarıldı.

Yaralı kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdulvahap Taş, gazetecilere, sabah hayvanlara yem vermek için evden çıktığını, bir süre sonra patlama sesi duyduğunu söyledi.

İlk başta sesin bir trafik kazasından kaynaklandığını sandığını ifade eden Taş, "Ahırdan dışarıya çıkınca evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen eve gittim. Çocuklardan biri yerde yatıyordu. Çocukları evden çıkardım. Evdeki elektrik şalterini indirip içeriye su tuttum." diye konuştu.

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