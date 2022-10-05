Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı

Konya'da bir okulda görevli öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencinin yakını tutuklandı.
Karatay ilçesindeki bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni Ahmet A. okul bahçesindeyken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, burnu kırılması sonucu hastaneye kaldırılan öğretmeni darbeden kişinin, bir öğrencinin akrabası olan Furkan B. olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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