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Konya'da okuldan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

13.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Meram ilçesinde, okuldan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alakova Mahallesi'ndeki özel bir mesleki eğitim okulundan eğitim malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, okuldaki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Saffet G. (26), Abdullah N. (27), Ali Osman K. (21) ve İbrahim T. (29) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık yapmak için gece saatlerinde okula ticari taksiyle geldikleri belirlenen zanlılar, belirlenen adreste çalıntı malzemelerin bir kısmıyla yakalandı.

Okuldan çalınan müzik aletleri, dikiş makineleri ile bilgisayara el konuldu.

Polis, şüphelilerin ifadesinden yola çıkarak, hırsızlık malzemelerini satın alan Murat I, Sinan I, Muhammet D. ve Muaz M'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Saffet G, Abdullah N, Ali Osman K. ve İbrahim T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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