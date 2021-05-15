Konya'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden İsrail'e tepki

Konya'da okuyan yabancı öğrenciler, sosyal medyada yayımladıkları videoyla İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Videoda öğrenciler adına konuşma yapan Iraklı Shaheen Shorba, Kudüs'te yine insanlık dışı olayların yaşandığını vurguladı.

Dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını söyleyen Shorba, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki daha önce Batı'da yaşanan en ufak bir olayda ve ufak bir can kaybında tüm dünya, Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere ayağa kalkmakta ve tepki göstermekte birbirleriyle yarışmaktadır. Fakat, nedense İslam coğrafyasının birçok yerinde her gün yüzlerce kişi ölmesine ve zulüm altında yaşamasına rağmen bu durum normal karşılanıyor, hiç kimseden tepki görmüyor ve hatta haber değeri bile taşımıyor."

Her fırsatta "insan hakları", "özgürlük" ve "eşitlik" diyenlerin zulme uğrayanlar Müslüman olunca sustuğunu ifade eden Shorba, bu durumun asıl sorumlusunun Batı dünyasından çok İslam ülkesi olduğunu söyleyen ve mezhep, ırk, dil gibi konularda ayrılığa düşüp bir türlü birleşemeyen Müslüman ülkeleri olduğunu belirtti.