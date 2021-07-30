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Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

30.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İsmet Dikbıyık idaresindeki 06 CKF 727 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile Mira Ok, Mustafa Yiğit Tekin, Fahrican, Sevim ve Talha Dikbıyık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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