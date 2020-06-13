Konya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kazancı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray A. idaresindeki 42 YU 369 plakalı otomobil ile Süleyman Talha S. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada devrilen elektrik bisiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



