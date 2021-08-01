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Konya'da otomobil traktörün römorklarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

01.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobil traktörün römorklarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobilin traktörün iki römorkuna çarpması sonucu bir kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Mustafa Yiğit yönetimindeki 35 R 93 29 plakalı otomobil, Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmek için manevra yapan traktöre bağlı iki römorka çarptı.

Otomobil sürücüsü Yiğit, kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nuri ve Hacer Bilgin ile Kamil Kuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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