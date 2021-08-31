Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali C. idaresindeki 42 J 6755 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Serra Cerit'e (4) çarptı.

Cerit, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde toplanan bir grup vatandaş, bölgeye trafik ışıkları konulması talebinde bulunarak eylem yaptı.



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