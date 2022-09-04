Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şinasi Mahallesi Konya-Adana karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Koç'a, S.Y. idaresindeki 20 AGY 716 plakalı otomobil çarptı.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.



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