Konya'da otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazım Karabekir-Millet Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Ö.Y, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.



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