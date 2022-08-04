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Konya'da otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

04.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Konevi Mahallesi'nde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali yapan Mevlüt G. (59), sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

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