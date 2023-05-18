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Konya’da özel öğrenciler bahar şenliğinde gönüllerince eğlendi

18.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde özel öğrencilere yönelik bahar şenliği düzenledi.

Konya’da özel öğrenciler bahar şenliğinde gönüllerince eğlendi

Karatay Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklere şehir merkezinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Etkinlik tırı ile eğlenceli anlar yaşayan özel öğrenciler, aynı zamanda hayvanat bahçesi gezisine ve spor etkinliklerine katılarak kurulan oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynadı. Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının performansının alkış aldığı etkinliklerde öğrencilere çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; merkez Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerinin de katkı verdiği bahar şenliğine iki gün boyunca 4 bin özel öğrenci, aileleri ve öğretmen katılırken, öğrenciler kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinlikleri çok sevdiklerini ifade etti.

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