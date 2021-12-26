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Konya'da park halindeki 4 aracın lastiklerini çalan iki şüpheli tutuklandı

26.12.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da park halindeki 4 aracın lastiklerini çalan iki şüpheli tutuklandı

Konya'da park halinde bulunan 4 aracın jant ve lastiklerini çalan iki zanlı cezaevine gönderildi.

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi ve Parsana mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin çalınması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu zanlıların hırsızlıkta kullandığı araç tespit edildi. S.Y. ve Y.A, suçta kullandıkları araçla yakalandı.

Ekipler, 8 çalıntı jant ve lastiği satıldıkları iş yerinde muhafaza altına aldı, iş yeri sahibi hakkında çalıntı ürün satın almaktan adli işlem yapıldı.

Çalınan diğer jant ve lastikler ise şüphelilerin evinin bodrumda bulundu. Zanlıların üç günde çaldığı 16 jant ve lastik sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. ve Y.A. tutuklandı.

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