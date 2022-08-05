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Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

05.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurdu.

Polislerin araca yaklaştığı sırada silahla ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheliler, durduruldu.

Araçta uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa A. ve Ümüt Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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