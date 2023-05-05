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Konya’da polisten “şok huzur” uygulaması

05.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekipleri kent merkezi genelinde "şok" trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 600 araç ve sürücü kontrol edildi. Öte yandan yaklaşık 45 bin liralık ses sistemi ile 20 bin liralık uzaktan kumandalı abart egzoz düzeneği dikkatlerden kaçmadı.

Konya’da polisten “şok huzur” uygulaması

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde 25 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Birçok ekip ve yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama üç aşamalı olarak yapıldı.

Ekipler ilk olarak şehrin kalabalık noktalarında daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek kontrol edildi. Daha sonra Meram ilçesinde yapılan uygulamada 300 araç durdurularak ekipler tarafından tek tek arandı. Uygulamalar dahilinde yaklaşık 800 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bir çok araç ve sürücüye “Ehliyetsiz araç kullanma", "Dur ihtarına uymama", "Karayolları trafik kanuna göre aykırı ışık ve aksesuar ve abartı egzoz" ile “Çevreye rahatsızlık verme” gibi suçlardan idari işlem yapılırken, uygulamalar esnasında aranması olan 2 şahıs ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. İşlem yapılan bir araçtaki yaklaşık 45 bin liralık ses sistemi ile başka bir araçtaki piyasa değeri yaklaşık 20 bin liraya varan uzaktan kumandalı abart egzoz düzeneği dikkatlerden kaçmadı.

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