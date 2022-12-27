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Konya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

27.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Konya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selçuk K. ve Mustafa T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ertan C. de Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Konya Ereğli silahlı kavga

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