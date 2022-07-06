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Konya'da Roma dönemine ait Eros heykeli ele geçirildi

06.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Roma dönemine ait Eros heykeli ele geçirildi

Konya'da Roma dönemine ait Eros heykeli ele geçirildi

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ve tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, bir kişinin iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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