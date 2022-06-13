Konya'da sağanak etkili oluyor

Konya'da, şehir merkezinde bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Cadde ve sokaklarda sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için duraklara sığındı.



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