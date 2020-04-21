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Konya'da sağlık çalışanları için enfeksiyon riskini en aza indiren cihazın prototipi üretildi

KONYA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Konya'da sağlık çalışanları için enfeksiyon riskini en aza indiren cihazın prototipi üretildi

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile minimum temas sağlayan ve sağlık çalışanlarında ortaya çıkan enfeksiyon riskini en aza indiren videolaringoskop cihazının prototipinin üretildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Kovid-19 ile mücadelede hayat kurtarıcı bir role sahip videolaringoskop cihazının, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon öğretim üyeleri öncülüğünde 3D yazıcı yardımıyla üretildiği belirtildi.

Cihazın, entübasyon işleminde, Kovid-19 hastaları ile minimum temas sağlayarak sağlık çalışanları için ortaya çıkan enfeksiyon riskini en aza indirmeye yaradığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Erol, şunları kaydetti:

"Entübasyon, solunumun güvenliğinin sürekli olarak sağlanması için solunum yolu içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Entübasyon, hastayı suni solunum ya da anestezi cihazlarına bağlamak için kullanılır ve Kovid-19 hastalarında bu işlem hayat kurtarıcıdır. Ancak bu işlem esnasında çok fazla enfekte damlacık oluştuğundan uygulamayı yapan sağlık çalışanları ve doktorlar için yüksek risk oluşmaktadır.

Bu ürünün kamera sistemi ve kaşık kısmı ayrılarak sterile edilebilmektedir. Kaşık kısmının, tek kullanımlık olarak üretimini planlıyoruz. Bu prototipin hava yolu maketi ile denemelerinde başarılı sonuçlar elde ettik. Gerekirse ilk etapta acil ihtiyacı karşılamak için bu prototip ve benzeri videolaringoskoplar kullanılmaya hazır hale getirilebilir."

Açıklamada, cihazın üniversitede seri üretimine başlanarak, en kısa sürede sağlık hizmetlerine sunulmasının amaçlandığı aktarıldı.

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Covid-19 Necmettin Erbakan Üniversitesi prototip videolaringoskop yeni tip koronavirüs

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