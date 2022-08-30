Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Umut'un yaraları sarılmaya çalışılıyor

HAVVA DEREAĞZI - Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 yaşındaki çocuk, solunum cihazından ayrıldı.

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Çelebi Kocaoğlu, AA muhabirine, çocuğun uyandırılmasının ardından takibinin devam ettiğini söyledi.

Sürecin titizlikle yürütüldüğünü, olumlu gelişmelerin yaşandığını aktaran Kocaoğlu, "İlk birkaç gün kritikti ama çocuk, yaşama tutundu. Şu anda ekstübe oldu, solunum cihazından ayrıldı hatta bugün ağızdan beslenmeye de başladı. Ağızdan beslenme devam ederse bu da bizim için olumlu gelişmeler oluşturacaktır. Durumu iyiye gidiyor diye düşünüyoruz. Bundan sonra da bir komplikasyon gelişmezse inşallah iyileşecek." diye konuştu.

Umut'un kendileriyle konuştuğunu anlatan Kocaoğlu, "Ağrısı olduğunu söyledi, o nedenle ağrı kesici veriyoruz. Sabah acıkıp, acıkmadığını sorduk, acıktığını söyledi. İştahının yerinde olması güzel bir durum. Çünkü hastaların genel durumu düzeldikçe, iştahı yerine gelir." dedi.

- Öncelik ciddi yaraları olan çocuğu hayatta tutmak

Kocaoğlu, Umut'un ciddi yaraları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başında, göğsünde, vücudunda yaygın yaraları vardı. Bazıları çok derin, bazıları biraz daha yüzeydeydi. Yaraların bir kısmını sütüre ettik, küçük olanların bir kısmını olduğu gibi bıraktık. Isırıklarda anaerop dediğimiz mikroplar çok aktif olduğu için oksijenle temas etsin, mikrop çoğalması yavaşlasın diye yarayı tamamen kapatmıyoruz. Umut'un vücudundaki hayvan ısırığına bağlı yaygın yaraların derin olanları muhtemelen kalıcı iz bırakacak. Bu sonraki problemimiz, bizim şu anki amacımız Umut'u hayatta tutmak. İnşallah iyileşeceğini düşünüyoruz. Kalacak izlerin ne derece olacağını ve ne şekilde iyileşeceğini zaman gösterecek."

- Oyuncak ve süt istedi

Baba Durmuş Ünlü ise oğlunu hastanede gördüğünde üstünün başının kan içinde kaldığını, o anların çok korkutucu olduğunu anlattı.

Konya Şehir Hastanesine sevk edildikten sonra her gün düzenli olarak oğullarını görmeye geldiklerini, uyanmasının mutluluk verici olduğunu belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"Bugün annesiyle görüştü, konuşabiliyor, normal beslenmeye başladı. Daha ne kadar hastanede kalacağı belli değil ama tedavisi iyiye gidiyor. Bugün annesiyle konuştuğunda 'Sizi çok seviyorum. Babam yok mu?' demiş. Oyuncak ve süt istemiş, onları verdik, şu an durumu iyi. Okulunu seven bir çocuktu. Tabi okulların açılacağı zamana hastaneden çıkar mı bilmiyoruz. İyileşmesini bekliyoruz."

Ünlü, ağabeyi ve ablasının da kardeşlerini çok özlediğini, her gün sorduklarını söyledi.

Barbaros Mahallesi'nde 8 yaşındaki Umut Ünlü, 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, başı ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı.

