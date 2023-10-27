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Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

27.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kadın, gittiği hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ziraat Mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu'nun etrafı bir anda sahipsiz köpekler tarafından sarıldı.

Köpeklerden birinin saldırması sonucu bacak ile vücudunun başka yerlerinden de yaralanan Kaymakçıoğlu, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAÇMAYA FIRSATI OLMADI

Kaymakçıoğlu, hastane çıkışında gazetecilere, elindeki cep telefonuna baktığı sırada köpek havlamasıyla arkasına döndüğü söyledi.

Sahipsiz köpekleri görünce korktuğunu aktaran Kaymakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Bir köpek arkamdan saldırınca, kaçmaya çalıştım. Önümde 5-6 tane daha vardı. Daha sonra biri bacağımı ısırdı, dişlerini geçirdiği yer kanadı. Kurtulmaya çalıştığım sırada fermuarı açık olan ceketimi de parçaladılar. Etrafımda köpek çok olunca kaçamadım. Hepsinin sahipsiz köpekler olduğunu düşünüyorum. Hastanede pansuman yapıldı, kuduz ve tetanos aşısı oldum. Belli süreyle iğne olmaya geleceğimi söylediler. Yaşadığım bu olayla ilgili tüm mercilere başvuruda bulunmak istiyorum. Lütfen rica ediyorum, buna bir çözüm bulunsun. Çünkü, sokaklarda başıboş, sahipsiz köpekler var."

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Ziraat mühendisi Konya Beyşehir köpek saldırısı

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