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Konya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi öldü

27.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkır ilçesindeki aynı mahallede sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Böylece aynı mahallede sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

- Olay

Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde, 23 Aralık'ta, evinde yalnız yaşayan Hayrettin K, ölü bulunmuş, rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Muammer T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrettin K. ile Muammer T'nin evinde yaptığı incelemede sahte içki bulmuştu.

Aynı mahallede yaşayan ve sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa K. ise tedavi altına alınmıştı.

Ekipler, olaya ilişkin çalışmaları sırasında sahte içki sattığı şüphesiyle M.Y'yi gözaltına almış, şüpheliye, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verilmişti.

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