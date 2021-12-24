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Konya'da sahte içkiden 2 kişinin ölümüne ilişkin şüpheliye ev hapsi cezası

24.12.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sahte içkiden 2 kişinin ölümüne ilişkin şüpheliye ev hapsi cezası

Konya'nın Bozkır ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

İlçeye bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin K. ile Muammer T'nin sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölmelerine ilişkin soruşturma kapsamında, sahte içki sattığı iddia edilen M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

- Olay

Evinde yalnız yaşayan Hayrettin K, iki gün önce evinde ölü bulunmuş, jandarma ekipleri, Hayrettin K'nin evinde sahte içki bulmuştu.

Aynı mahallede yaşayan ve rahatsızlanarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muammer T. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamış, jandarma ekiplerince Muammer T'nin evinde de sahte içki ele geçirilmişti.

Sahte içki sattığı şüphesiyle M.Y. gözaltına alınmıştı.

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