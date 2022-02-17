YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya'da piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 700 lira değerinde 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlarKızlarını kaybettikleri hastalığı taşıyan 3 çocukları için mücadele veriyorlar
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya

Konya Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:31
Öğle
13:09
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:53
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.