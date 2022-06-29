Konya'da sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen sahte para operasyonda 100 liralık 24 sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürülmesini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada, 100 liralık 24 sahte banknot ele geçirdi, araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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