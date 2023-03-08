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Konya’da sahte parayla araç kiralayan şahıslar yakalandı

08.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sahte parayla 6 bin 300 liraya araç kiralayan 2 kişi kiraladıkları araçla birlikte polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir araç kiralama işletmesine 2 kişi araç kiralamak için geldi. İşletme sahibiyle ücrette anlaşan şahıslar ücreti ödedikten sonra aracı alarak hızla uzaklaştı. İşletme sahibi aracı kiraladığı 2 şahıstan aldığı parayı ATM’ye yatırmak istedi. Bütün uğraşlarına rağmen ATM banknotları kabul etmeyince işletme sahibi paranın sahte olduğunun farkına vardı ve durumu polise bildirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçerek işletmede bulunan güvenlik kamerası ve civardaki kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin F.R. ve K.T. olduğunu tespit eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde ekipler şüphelileri kiraladıkları araçla birlikte Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken aracı kiralamak için ödedikleri 63 adet 100 TL’lik banknottan oluşan 6 bin 300 TL’ye el konuldu. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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