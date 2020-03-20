Konya'da satırlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesindeki bir pazar yerinde çıkan, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi, 110220 Sokak'ta kurulan pazar yerinde, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden kavga çıktı.

Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile çevredekiler, kavganın daha da büyümesini önledi.

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö, O.Ö. ve Y.S. ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

